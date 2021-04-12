



ضبط تردد قناة اون اي لمتابعة أقوي المسلسلات الرمضانية لعام 2021





تردد قناة أون اي لعرض مسلسلات رمضان 2021، من القنوات التي برزت بشكل كبير خلال السنوات الماضية هي قناة اون اي، انطلق بث قناة اون اي في عام 2008 وحققت نجاحاً كبيراً لما تقوم بعرضه من محتويات مميزة تناسب جميع الاعمار المختلفة، وترضى جميع الاذواق، ومع اقتراب و حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ قناة أون اي بطرح مسلسلاتها التي تقوم ببثها بشكل حصري خلال أيام شهر رمضان لمده 30 يوما متتابعين، و لذلك نقدم لكم تردد قناه اون اي لمتابعه أهم المسلسلات والبرامج الرمضانية.





تردد قناة أون اي لعرض مسلسلات رمضان 2021

تردد قناة أون أي لمتابعة أقوي المسلسلات الرمضانية، انفرضت قناة أون اي بالحصول على حقوق بث قناة مسلسلات و برامج دينية بشكل حصري في شهر رمضان المبارك، ومن أهم المسلسلات المصرية المعروضة هي مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل موسى ومسلسل الاختيار الموسم الثاني.





استقبال تردد قناة أون أي لمتابعة أقوي البرامج والمسلسلات

ونقدم لكم تفاصيل أكثر للحصول على بث مباشر لقناة أون اي لمتابعة أقوي المسلسلات الجديدة والبرامج الترفيهية والدينية والثقافية، علي مدار اليوم وبتقنية عالية الجودة HD، وذلك من خلال ضبط إشارة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي.





- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11861.

- معدل الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- تقنية المشاهدة تقنية عالية الجودة: HD.



