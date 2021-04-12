Advertisements

خط أحمر.. 4 تحذيرات مصرية وسودانية لإثيوبيا بشأن السد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

خلال الساعات الأخيرة، وجهت مصر والسودان عدة تحذيرات لإثيوبيا بشأن سد النهضة وضرورة الوصول لاتفاق مرضي لكافة الأطراف قبل الملء الثاني السد.


يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.


إجراءات جسيمة لحماية الأمن المائي

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن على الجانب الإثيوبي اتخاذ قرار إرادي بالتفاوض والاتفاق في الملء الثاني لسد النهضة، حتى تتجنب الضرر بدولتي المصب، محذرا من أن مصر ستتخذ إجراءات جسيمة لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا.


الاتفاق من أجل استقرار المنطقة

وقال وزير الخارجية إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي مستمرة منذ نحو عقد بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا على ضرورة التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق مصالح الجميع بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الخيارات كلها مطروحة

وأضاف "إذا حدث ضرر على مصر في الانتقاص من حقوقها المائية، فهذا يعتبر عملا عدائيا، وهناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي للعمل العدائي وهو متدرج يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف يمكن أن يكون لها ثقل في المشهد وينتهي بالعزيمة والإرادة واتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا"، مشيرا إلى أن الخيارات حينها "كلها ستكون مطروحة". 

حرب المياة قادمة

كما حذر الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولى.

وشدد على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، مشيرًا إلى أن التعنت الإثيوبى قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. كانت القاهرة والخرطوم رفضتا مقترحا إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء، وأكد السودان مجددا أنه يسعى أولا إلى التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم، بشأن تشغيل وملء السد.

أخبار تهمك

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ ثلث ساعة

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ نصف ساعة

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 10 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

07:22 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»