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الهند تسجل 168912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الاثنين، 168912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مما يدفع البلد لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

 

 وأكدت إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أيضا تقدم الهند على البرازيل من حيث عدد الوفيات.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى، وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.

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