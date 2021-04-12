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رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم السجل المدني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعية لصرف مساعدات رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:38 ص
المساعدة المقطوعة 1442
المساعدة المقطوعة 1442
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رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم السجل المدني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعية لصرف مساعدات رمضان

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي ازداد البحث عنها في هذه الأيام عن خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال برقم الهوية عبر محركات بحث جوجل وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة منها تويتر، مما جعل أخبار المساعدة نالت على اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين، وكافة الأسر المحتاجة ومحدود الدخل مما يكونوا بحاجة للدعم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا بسبب لما تقوم بتقديمه من دعم مالي كبير لكافة الأسر لتساندهم في تحمل الظروف الصعبة التي يواجها دول العالم بالآونة الأخيرة بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد، ولكن الوزارة قد قامت بوضع بعض الشروط يجب أن تنطبق على المتقدم.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
أتاحت الوزارة  الكثير من الطرق حتى يتمكن من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي تتعلق بكل مواطن منها أن يتم بشكل إلكتروني من خلال رقم الهوية واتباع هذه الخطوات:

- يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية (اضغط هنا).

- بعد ذلك يتم إضافة رقم الهوية وإضافة رمز التحقق ومن ثم يتم النقر على عرض.

- سوف يظهر لك جميع البيانات والمعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك وعن الموعد الرسمي لاستلام المساعدة المقطوعة.

خطوات الاستعلام بحالة الطلب
- سوف يظهر لك جميع البيانات والمعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك وعن الموعد الرسمي لاستلام المساعدة المقطوعة.

- يتم الاستعلام برقم الطلب من خلال القيام بدخول الموقع الرسمي بوزارة الموارد التنمية البشرية.

- سوف تجد في أعلى الصفحة خانة الاستعلامات الإلكترونية ومنها يتم النقر على استعلام عن المقطوعة.

- يتم إضافة رقم الطلب الخاص بك.

- من ثم يتم النقر على خانة عرض وسوف يظهر لك كل ما يتعلق بحالة طلبك.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم السجل المدني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعية لصرف مساعدات رمضان

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وزارة التضامن الاجتماعية مساعدات رمضان 2021 المساعدة المقطوعة 1442

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