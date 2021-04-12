لجنة القيد توقع غرامة مالية علي 3 شركات بالبورصة لعدم الإلتزام بالقوانيين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأحد، فرض التزام مالي على شركة سبيد ميديكال 100 ألف، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم شركتي العامة للصوامع والتخزين والمجموعة المصرية العقارية 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، إدراج وتداول أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا ضمن القائمة (د) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأربعاء 14 أبريل، والتنبيه على شركتي المنصورة للدواجن والمصرية لنظم التعليم الحديثة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

ومنحت لجنة القيد شركة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مهلة إضافية حتى انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بتاريخ 25 أبريل، على أن يتم إعادة عرضها على لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما ستفسر عنه قرارات الجمعية، وذلك بعد دعوة مجلس إدارة شركة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم 25 أبريل (اجتماع ثان) وطلب مساهمي الشركة.