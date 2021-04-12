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غلق 21 عيادة ومركزا طبيا ومخزن أدوية في الدقهلية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت صحة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من غلق مخزن أدوية و٢١ عيادة ومركزا طبيا.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق مخزن أدوية بمدينة ميت غمر إداريا لمخالفته للقانون وممارسته النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول بمدينة ميت غمر
كما قرر "المحافظ " اعادة ممارسة النشاط ل 3 صيدليات فى مركزي طلخا والسنبلاوين بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافى المخالفات وتعيين مدير مسئول.

كما قرر المحافظ غلق 21 من العيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر فى تخصصات الأطفال والأسنان والتحاليل الطبية والنسا والتوليد والعلاج الطبيعي والباطنة والقلب والجلدية وجراحة العظام والانف والأذن والطب النفسي في كل من المنصورة ودكرنس وطلخا لتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات بها.

ووجه "المحافظ " بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للمخزن المشار اليه، وسرعة انهاء اجراءات التشغيل واعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدتة الغلق لها وفقا للقانون.

كما وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال منشآت العلاج الحر المخالفة والتى تقرر غلقها، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي عرضها الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي وادارة العلاج الحر على عدد من مخازن الادوية والصيدليات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة.
تاتي الحملات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

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