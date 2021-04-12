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"الصعيد للمقاولات" تشتري 100 ألف سهم خزينة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن قيامها بشراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، لتصل نسبة إجمالي أسهم الخزينة إلى 0.77 %.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 75.99 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 43.3 مليون جنيه أرباحاً في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات نشاط الصعيد للمقاولات في 2020 إلى 830.35 مليون جنيه، مقابل 837.74 مليون جنيه في 2019.

وبشأن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 76.75 مليون جنيه، مقابل 44.2 مليون جنيه في 2019.

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