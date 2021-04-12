



برقم السجل المدني.. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1442 عبر لينك موقع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية





الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من أكثر المواضيع الهامة والتي تكثر التساؤلات عنها في هذه الفترة عبر محركات بحث جوجل العالمية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، بالأخص بعد أن تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد لإيداع الدعم المخصص لكافة المساعدات المقطوعة للمستفيدين من محدود الدخل أو كل من يكون بحاجة للدعم، لأنها توفر لهم مساعدة مالية تساندهم بظل هذه الظروف الصعبة بالآونة الأخيرة وبالأحص بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ونحن اليوم سوف نوفيكم بخطوات الاستعلام عن المساعدة.





الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قد تداول في الفترة الأخيرة الكثير من الاشاعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوقف صرف المبالغ المالية الخاصة بالمستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك الشائعات أصبحت متصدرة الكثير من المواقع مما حفز فريق خدمة العملاء بوزارة الضمان الاجتماعي بأن يرد على مثل هذه الأخبار عبر الموقع الرسمي بالوزارة على تويتر، بالرد أن كل ما تم تداوله لا يوجد له أس مصدر من الصحة، وتداولات فقط بسبب تأخر صرف المساعدة مثل رواتب الضمان الاجتماعي وغيرها.





كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وفرت الوزارة رابط إلكتروني للاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالمنزل دون الخروج من المنزل من خلال اتباع الآتي:





- يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية ( اضغط هنا ).





- يتم إضافة بيانات تسجيل الدخول.





- من ثم يتم النقر على الاستعلامات الإلكترونية ونختار منها المساعدة المقطوعة.





- سوف يظهر لك كل البيانات التي تتعلق بحالة الطلب والموعد المحدد الخاص باستلام المساعدة المقطوعة.



