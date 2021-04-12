"ماكرو جروب" تؤجل طرح أسهمها بالسوق المصرية

أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال إرجاء طرح أسهمها في السوق المصرية ، حيث أنها أرتأت بالتنسيق والتشاور مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية إرجاء طرح أسهمها وما يترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على اسهمها لتوقيت آخر.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن تلك الخطوة تأتي في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة المقبلة ، و سيتم الإعلان لاحقاً عن خطة الطرح في توقيت أكثر ملائمة لاستيعاب السوق لإمكانات ومقومات الشركة وحجم الطرح.





وأعلنت شركة شركة ماكرو سابقاً ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة الطرح الخاصة بالشركة بحد أقصى 264.51 مليون سهم وبنسبة حتى 45.8% من أسهم رأس المال عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة.





ووفقاً للنشرة سعر الطرح يبلغ حده الأقصى 6.15 جنيه للسهم، وذلك على أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح.





ووفقاً لنشرة الطرح الثانوي، تبلغ شريحة الطرح العام عدد 13.22 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع - تمثل نسبة 2.3% من إجمالي أهم الشركة المصدر.





وتبلغ شريحة الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين عدد 251.28 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع - تمثل نسبة 43.5% من اجمالي أهم الشركة المصدر.





وبحسب النشرة، فإنه فيما يتعلق بالشريحة الثانية (الطرح الخاص) فسوف يتم إبرام اتفاقية مع مستثمر أساس (Cornerstone Investor) يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة، في أسهم الطرح بمبلغ 13 مليون دولار بناءً على سعر الطرح النهائي وذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح قبل حلول يوم الجمعة 30 أبريل 2021.





ويبلغ إجمالي عدد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 577.35 مليون سهم، فيما تبلغ القيمة العادلة للسهم والمعدة من قبل المستشار المالي المستقل مبلغ 6.18 جنيه للسهم.



