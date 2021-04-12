نور: برتاح نفسيًا مع ياسر جلال









كشفت الفنانه نور، عن الشخصيه التي تقدمها خلال مسلسل "ضل راجل"، وذلك عبر برنامج "لايت شو" للمذيعة أميرة العدلى علي قناة الحياة.









أوضحت نور: "أول مرة أعمل دور دكتورة وعندها جزء إنسانى وده تانى تعاون مع ياسر جلال بعد مسلسل رحيم فاهمين بعض وبنساعد بعض، ومرتاحة في الشغل معاه أوى، وعارفة ياسر مبيعملش حاجة وحشة، والتوفيق من عند ربنا وعندى راحة نفسية في الشغل معاه".





وقالت : "صورت 3 أيام فقط من مسلسل "عمر الناجى" بطولة أمير كرارة وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، وهنكمل تصوير بعد العيد ومبسوطة بالتجربة جدا ومختلف أوى، وإن شاء الله يعجب الناس وهيتعرض على منصة watch it".



