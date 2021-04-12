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كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا بطلق ناري قنا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (حد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بها أعيرة نارية بالصدر، وإتهام شقيق المجنى عليه لشخصين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه، فأوديا بحياته لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال بينهم.

و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها لذات الخلافات، كما أرشدا عن الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة (2 بندقية آلية ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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