وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر









أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر سيصبح وجهة هامة لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض سياحة العلاجية.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الأقصر في 16من فبراير الماضي.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي" والذي تم إنشاؤه بتكلفة 230 مليون جنيه، حيث تفقدت غرف المرضى، وغرف العمليات، والأجنحة الفندقية بالمبنى، لافتة إلى أنه يضم 62 سريرًا، و6 غرف عمليات، و4 أجنحة فندقية للسياحة للعلاجية.





وأضاف أن الوزيرة أشادت بمستوى التجهيزات وتصميم الأجنحة الفندقية والتي ستقدم الخدمات الطبية ضمن مبادرة "نرعاك في مصر" الخاصة بالسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موجهة بتصميم جداريات بالمبنى تعكس الوجه الحضاري للمحافظة بما يساهم في جذب السياحة العلاجية.





وتابع أن الوزيرة تفقدت مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى للاطمئنان على الانتهاء من جميع التجهيزات قبيل افتتاحه رسميًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث يضم 12 عيادة خارجية مجهزة على أعلى مستوى تم ربطها إلكترونيًا بمراكز الرعاية الأولية بالمحافظة ضمن منظومة الميكنة.





وتابع أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية بالمستشفى للاطمئنان عليهم والتأكد من توافر كافة سبل الحماية لهم، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال جائحة "كورونا"، حيث يستقبل المستشفى مرضى فيروس كورونا في إطار التوسع بالخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتوازي مع استعدادات المستشفى للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.





ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى الكرنك الدولي سيقدم الخدمات الطبية للمواطنين بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بالأقصر والتي تضم 4 مستشفيات هم (العديسات، حورس، إسنا المركزى، الكرنك الدولي)، و42 وحدة ومركز طبى من إجمالي7 مستشفيات و59 وحدة تشملها المنظومة بالأقصر.





يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية أمس الأحد بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظتي قنا وسوهاج للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.