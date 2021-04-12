كيف تسير الدراسة خلال شهر رمضان في المدارس؟



في ظل مخاوف أولياء الأمور من استمرار الدراسة والامتحانات، أتاحت وزارة التربية والتعليم، حرية الاختيار في الحضور للمدرسة خلال شهر رمضان.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لاستمرار الدراسة خلال شهر رمضان المعظم.



١. أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس حرية الاختيار بين الحضور في المدارس أو التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، ولكن على ولى الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.



٢. كما أنه لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا.



٣. تم رفع الغياب في المدارس للطلاب الذين اختاروا استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من المنزل عن طريق الوسائل التعليمية الأخرى المتوفرة.



٤. ويتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.



٥. كذلك يتم استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية.



٦. تحارب الوزارة لاستكمال العام الدراسي وتوفير كل الوسائل الممكنة لهذا.



٧. الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وخوف الناس من جائحة كورونا على الطلاب والمعلمين والإداريين الموجودين في المنظومة التعليمية.



وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب، موضحة أنه لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، وسيكون الحضور اختياريًا بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.