Advertisements

كيف تسير الدراسة خلال شهر رمضان في المدارس؟

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ظل مخاوف أولياء الأمور من استمرار الدراسة والامتحانات، أتاحت وزارة التربية والتعليم، حرية الاختيار في الحضور للمدرسة خلال شهر رمضان.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لاستمرار الدراسة خلال شهر رمضان المعظم.

١. أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس حرية الاختيار بين الحضور في المدارس أو التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، ولكن على ولى الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.

٢. كما أنه لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا.

٣. تم رفع الغياب في المدارس للطلاب الذين اختاروا استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من المنزل عن طريق الوسائل التعليمية الأخرى المتوفرة.

٤. ويتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

٥. كذلك يتم استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية.

٦. تحارب الوزارة لاستكمال العام الدراسي وتوفير كل الوسائل الممكنة لهذا.

٧. الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وخوف الناس من جائحة كورونا على الطلاب والمعلمين والإداريين الموجودين في المنظومة التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب، موضحة أنه لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، وسيكون الحضور اختياريًا بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر رمضان الحضور اختيارى التربيه والتعليم اخر الاخبار

أخبار تهمك

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السبت البداية.. كل ما تريد معرفته عن الترم الثاني بالمدارس

عودة الدراسة.. تفاصيل قرار إقرار ولي الأمر بعدم حضور الطالب

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

إلغاء الفصل الدراسي ورد التابلت للمدرسة.. شائعات نفتها الحكومة خاصة بالتعليم

اختياري.. التعليم تعلن ضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان

"التعليم" ترسل خطابًا للمديريات التعليمية بشأن الضوابط المنظمة للعملية التعليمية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة