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بزعم توفير عمل بالخارج.. ضبط شخص لاحتياله على المواطنين بسوهاج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت هذا الزعم، وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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