ضبط 3 أشخاص لسرقتهم ميكروباص بالإسكندرية  



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم السرقات، في أطار ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بإحدى الشركات، مقيم بالقاهرة، بإكتشافه سرقة السيارة قيادته "ميكروباص تابع للشركة محل عمله "عقب تركها أمام إحدى المبانى بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية التى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "المفتاح المصطنع، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين قيامهم بنزع الملصقات الدالة على تبعية السيارة للشركة المشار إليها، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









