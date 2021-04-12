الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك



هنأ السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال نقيب السادة الأشراف، إنه يجب استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون، الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، مشيرا إلى أن الشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصر والبشرية جمعاء، وأن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد وسائر بلاد العالمين.



ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.