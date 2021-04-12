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"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد 300 طن من زيت الصويا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:52 ص
أحمد الشيخ
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تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يونيو ٢٠٢١.
وتقام جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ١٥ ابريل ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
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