برلماني يهاجم وزير الأوقاف بسبب استمرار إغلاق دورات المياه في المساجد



يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 20192020.



وشهدت الجلسة العامة هجومًا من قِبل النائب محمد هاشم على وزير الأوقاف، بسبب استمرار إغلاق دورات المياه في المساجد، متسائلًا: هل المياه في المساجد هي سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا؟.



وتساءل النائب قائلًا: كيف للغريب أن يدخل المسجد للصلاة دون وضوء خاصة وأن مصر لا يوجد بها دورات مياه عمومية؟.



وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الأوقاف بضرورة الإسراع في فتح دورات المياه في المساجد، لاسيما مع دخول شهر رمضان.



ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة، اليوم، عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مُقدمة من النائب محمد سعد الصمودي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، والنائب مجدي ملك و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.





وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته، أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.





كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.

