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ضبط 154 قضية متنوعة و3651 قضية سرقة تيار كهربائي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:



قامت الإدارةالعامة لشرطة النقل والمواصلات
، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (2893) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.


أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3651) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال ضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (154) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (16) قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات).


 

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضيتين.

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1146) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر.


جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة علي مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 


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