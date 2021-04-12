تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا وضبط 26 قضية أمن عام



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تنفيذ (195) حكم قضائى متنوع وضبط 26قضية أمن عام.





نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).



تمكنت فى مجال الأمن العام من ضبط (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



قامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1703) مخالفة مرورية متنوعة.



استطاعت فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، من ضبط (3) قضايا، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (195) حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..







تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







