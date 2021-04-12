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موسيماني يطمئن على حالة علي معلول

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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رفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبًا للجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، بخصوص حالة علي معلول ظهير أيسر الفريق.


وطالب المدير الفني الجنوب إفريقي، بإعداد تقرير موسع وشامل عن آخر تطورات إصابة الدولي التونسي علي معلول.


ويواصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي، بعد إصابته في العضلة الخلفية، حيث يغيب منذ الثامن من شهر فبراير الماضي.


وتساءل الجنوب إفريقي عن أسباب تجدد الإصابة وكيفية عودة اللاعب للملاعب دون تجدد الإصابة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بأحدث سبل العلاج والتأهيل، حتى يعود بشكل سريع.

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