بعد اقتراب انتهاء عقده.. مستقبل غامض بشأن نجم ليفربول

لا يزال مستقبل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط فريق ليفربول، غامضًا حتى الآن، في ظل اقتراب انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.









ولم يتوصل فينالدوم لاتفاق رسمي مع ليفربول حتى الآن، وقريب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام قوي من برشلونة.









وعلق فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس"، على مستقبل فينالدوم عبر قناة "SFeatley TV" على موقع "Youtube"، قائلًا: "حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق بين فينالدوم وبرشلونة".









وأضاف: "كان آخر عرض من ليفربول منذ بضعة أشهر بنفس العقد والراتب الذي يحصل عليه الآن لمدة 3 سنوات، لذا لم يكن فينالدوم سعيدًا، لا يزال ينتظر، لذلك في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق بين الطرفين".

وواصل: "وكلاء اللاعب يتحدثون مع برشلونة، لكن لم يوقع على أي شيء حتى الآن، لأن القرار النهائي يعتمد على رونالد كومان".

وأتم: "كومان يريد فينالدوم، لكن هناك قرار أيضًا من إدارة برشلونة وبالتالي هناك مفاوضات مع المدرب، وبالتالي، مستقبل جورجينيو معلق ومن الممكن أن يغير رأيه في أي لحظة سواء بالبقاء مع ليفربول أو الرحيل إلى أي نادٍ آخر".