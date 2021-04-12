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الأمن العام يضبط 164 قطعة سلاح و186 قضية مخدرات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى، و(186) قضية مخدرات، وتنفيذ (60401) حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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