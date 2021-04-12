واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط (1146) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1٫52 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



وتمكنت الجهود من ضبط (22٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 7 طن "ملح سياحات" محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج" – 10000 ملصق مدون عليه العلامة الوهمية مستلزمات تعبئة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫42 طن "جبن أبيض – جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة)..وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى" – 180 عبوة "زيت تموينى"مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 15630 جنيه)، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج).. لإستيلائه على (441٫053 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية).. لإستيلائه على مبلغ (101٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء).



وأثمرت الجهود عن ضبط (57000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" – 2 طن "أقمشة غير منسوجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 300 كيلو جرام " أستيك" مستلزمات إنتاج – 10 ماكينة أدوات إنتاج).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



وتمكنت الجهود من ضبط (1٫5 طن "أعلاف حيوانية" غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستخدام الحيوانى).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.