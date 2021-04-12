رئيس مجلس النواب يستبعد قانون العلاوة وزيادة الحافز



ومن جانبه؛ أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين؛ ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،اليوم الاثنين؛ خلال الجلسة العامة، أن هناك عدة مشروعات مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها.حيث أحال مشروع قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة.فيما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.