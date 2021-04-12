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يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة خلال مبادرة "يوم في حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى، يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان داخل مستشفى الرمد بدمنهور.

وذلك في إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 121 حالة تنوعت ما بين "24 حالة خلع جراحي وعادي، 61 حالة حشو متنوعة عصب وحشو لايت كيور ليزر حشو املجم وحشو مؤقت، 30 علاج لثة دوائي، 6 حالات تنظيف جير"

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه باستمرار مثل هذه الفعاليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)
يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور (صور)

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