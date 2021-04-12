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رئيس "النواب" يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسه العامة، اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وجاء هذه القوانين كالتالي:


1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات.


2- مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.


3- مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والصناعة.


4- مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة.


5- مشروع قانون بشأن العمل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 لإنشاء صندوق التأمين الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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