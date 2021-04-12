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بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق.

تم خلالها متابعة بدء أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق قرية هميسه مركزي دمنهور وشبراخيت بطول ١.١ كيلو متر وبتكلفة ١.٥٣ مليون جنيه، كما تم متابعة بدء أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق النقراشي جبارس مركز إيتاي البارود بطول ٢.٥ كيلو متر بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار انه في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 - 2021 لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، جاري تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق محافظة البحيرة طبقًا للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري بإعتمادات 210 مليون جنيه.

وقال محافظ البحيرة، أنه سيتم نهو تلك لمشروعات قبل 30 يونيو 2021، حيث بلغت نسب التنفيذ 76% بإجمالي أطوال 96 كيلو متر لعدد 15 طريق "70% من الطرق الجاري تنفيذها طرق رئيسية تربط المراكز بعضها ببعض وتمس عدد كبير من مستخدمي الطرق و30% داخل المدن" وجاري تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري وبأطوال متفاوتة لكل مشروع.
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
بدء رصف طريقي "هميسه والنقراشي" بتكلفة 5 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

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