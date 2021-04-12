عادل حمودة يكشف تفاصيل بداية مارتن لوثر حياته السياسية



وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أن "كينج" بدا مشواره السياسي في في بداية شهر ديسمبر عام 1955، حيث كان هو وزوجته في مدينة مونتجمري حينما رفضت سيدة سوداء إخلاء مقعدها لراكب أبيض، فما كان من السائق إلا استدعاء الشرطة للقبض على السيدة بتهمة إخلاء القوانين المدنية.



وأضاف أن "كينج" دعى للتظاهرات الحاشدة في كثير من المدن الأمريكية ليعرف العالم ما يعاني منه السود من اضطهاد، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمساواة، ولكن ادجر هوفر مدير المباحث الفيدرالية سابقا في مراقبة تليفونات "كينج" والتنصت على اتصالاته ومنعه من التنقل داخل البلاد إلا أن ذلك ضاعف من شدة الحركة السلمية التي يقودها، ووجد مئات من الشخصيات المؤثرة في مجتمعات البيض تنضم إليها.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مارتن لوثر كينج تأثر بالفلسفة المسيحية التي تفرض على المؤمن بها أن يحب أعدائه، وكذلك تأثر بكتابات المفكر الأمريكي هنري ثورو صاحب نظرية العصيان المدني.