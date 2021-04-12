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قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قافلة سكانية شاملة بقرية الشيخ قاسم التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة تقديم ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية.

حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 20 حالة تنظيم أسرة، ٣5 كشف نساء، ٢1 حالة سونا، ٣٩ كشف أسنان، كما تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، والتوعية بمرض السل والبروسيلا وأهمية التحصينات بجانب رش، وتم تجريع ضد الطفيليات ٣٥ أبقار، ١٥ جاموس، ٢٠٠ أغنام.

وفي قطاع التموين، تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع ١٢٠ أسطوانة بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية،، وفي قطاع محو الأمية، تم عقد امتحان فوري لعدد ٤٨ دارس.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مشيرًا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)
قافلة سكانية شاملة "أبو المطامير" ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)

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