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سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى قصر التحرير ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن مصر‬⁩ وروسيا‬⁩ تسعيان لتعزيز علاقاتهما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى.
 
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أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تُقدر تصريحات الجانب التركي بضرورة تغيير المسار، كما أن هناك اهتمام بأن تنتقل إلى مرحلة الانفتاح السياسي، وأنه ينتظر أن تنتقل هذه التصريحات إلى الفعل السياسي.

وأضاف"شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه إذا كان أمر وقف القنوات المعادية من قبل تركيا موثق ومستقر، فأنها بذلك راعت قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشئون الداخلية كجعل الأرض منطلق لعناصر معادية تستهدف دولة أخرى من خلال وقف القنوات المعادية لنا، قائلا "أن ما يهمنا هو إغلاق قنوات الإخوان وهذا يعتبر تطور إيجابي".

وأوضح أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وتتصل باستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تحديد موعد عودة السفارة المصرية لليبيا يتم في اطار الاتصال مع مبعوث الأمم المتحدة لتقيم الوضع، متابعًا: "نهتم بالشأن اللبناني وشعبهم عانى في الفترة الأخيرة.. ومصر تدعو لتشكيل حكومة تخصصيه لاتخاذ القرارات السليمة وإعلاء المصلحة اللبنانية".
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل
سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل

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