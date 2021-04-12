وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 2.2 مليون طن





أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزياده حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال القصير أن الصادرات بلغت 2مليون و209 ألف و800 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.





وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 235 ألف 100 طن ، بالإضافة إلي تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألف و11 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و 534 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17الف و13 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 الف و215 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 الاف و 773 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 الاف و 374 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 229 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.





والجدير بالذكر أن الأسواق اليابانية استقبلت الأسبوع الماضي اول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم







