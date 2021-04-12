Advertisements

وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 2.2 مليون طن

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزياده حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من  احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.
 
وقال القصير أن الصادرات بلغت 2مليون و209 ألف و800 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 235 ألف 100 طن ، بالإضافة إلي تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألف و11 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و 534 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17الف و13 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 الف و215 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 الاف  و 773 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 الاف و 374 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 229 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.

والجدير بالذكر أن الأسواق اليابانية استقبلت الأسبوع الماضي اول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم


أخبار تهمك

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ ساعتين

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة