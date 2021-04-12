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أمريكا تسجل 340 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:25 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا و340 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات صحيفة "واشنطن بوست".

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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