أمريكا تسجل 340 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا و340 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات صحيفة "واشنطن بوست".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.