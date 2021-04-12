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وزير المالية يبحث مع مسئول ديوان الضرائب السوداني تبادل الخبرات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
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بحث وزير المالية، محمد معيط، خلال لقاء موسع مع مسئولي ديوان عام الضرائب السوداني ومديري الإدارات، أهمية تبادل الخبرات وتجديد بروتكول التدريب بين مصر والسودان وتعزيز التعاون من خلال الزيارات المتبادلة.
 
وتطرقت مباحثات الدكتور محمد معيط مع المسئولين في ديوان الضرائب السوداني، إلى مناقشة سلاسل القيمة المضافة، وكيفية رفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعلاج التشوهات الناتجة عن الإعفاءات.
 
كما تناولت المباحثات دور الميكنة في رفع أداء الإدارة الضريبية والكشف عن الاقتصاد غير الرسمي.
 
وشارك في المباحثات من الجانب المصري الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورامي يوسف مستشار الوزير للسياسات الضريبية، ونائب السفير المصري في السودان المستشار نادر زكي، وأعضاء السفارة المصرية.

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