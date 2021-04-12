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وزيرة الصحة عن التأمين الشامل: "مش هتلاقي ورقة على مكتب" (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها بدات منذ صباح اليوم جولة تفقدية في مستشفيات محافظة الأقصر برفقة المحافظ للتأكد من تشغيل المنظومة الصحية وفقا لمعايير التأمين الصحي.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنها زارت مستشفى الكرنك الدولي وهى صرح طبي وعلمي كبير، كما تفقدت مستشفى إيزيس للنساء والتوليد، ومركز طب الطود، لافتة إلى أن نسبة تسجيل الأسر بالمحافظة في منظومة التأمين الصحي كبيرة.

وأضافت أن الأسر سعيدة بالخدمات التي تحصل عليها ضمن المنظومة، والخدمات مميكنة 100%، معلقة: "مش هتلاقي ورقة على أي مكتب".

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