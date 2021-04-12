رئيس القضاء الأعلى يهنئ رئيس مجلس الدولة بحلول شهر رمضان

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الأثنين، برقية تهنئة من المستشار عبد الله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وقال "شوضة"، " يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم.



واختتم، كل عام وأنتم والشعب المصرى بخير وسلام.