Advertisements
رئيس "إرادة جيل" يهنئ حزب التجمع بعيد تأسيسه الـ45
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:14 م
ايمان أسامة
Advertisements
قام تيسير مطر؛ رئيس حزب ارادة جيل ؛ وعضو مجلس الشيوخ ؛ اليوم الاثنين؛ بتهنئة النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالعيد 45 لتأسيس حزب التجمع ؛ حيث يعتبر من أهم الأحزاب المصرية.
وقال مطر: أن حزب التجمع منذ أن أسسه الراحل خالد محيي الدين والذى تبنى مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة
واستكمل: أنه يعتزويفتخر بعلاقته الطيبة مع رئيس حزب التجمع ؛ النائب السيد عبد العال ولا ينسى مواقفه فى مساندة ودعم إنشاء وتأسيس تحالف الأحزاب المصرية وحرصه على تلبية أي دعوة توجه له.
وقال مطر: أن حزب التجمع منذ أن أسسه الراحل خالد محيي الدين والذى تبنى مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة
واستكمل: أنه يعتزويفتخر بعلاقته الطيبة مع رئيس حزب التجمع ؛ النائب السيد عبد العال ولا ينسى مواقفه فى مساندة ودعم إنشاء وتأسيس تحالف الأحزاب المصرية وحرصه على تلبية أي دعوة توجه له.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements