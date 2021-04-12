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رئيس "إرادة جيل" يهنئ حزب التجمع بعيد تأسيسه الـ45

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
ايمان أسامة
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قام تيسير مطر؛ رئيس حزب ارادة جيل ؛ وعضو مجلس الشيوخ ؛ اليوم الاثنين؛ بتهنئة النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالعيد 45 لتأسيس حزب التجمع ؛ حيث يعتبر من أهم الأحزاب المصرية.
وقال مطر: أن حزب التجمع منذ أن أسسه الراحل خالد محيي الدين والذى تبنى مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة
واستكمل: أنه يعتزويفتخر بعلاقته الطيبة مع رئيس حزب التجمع ؛ النائب السيد عبد العال ولا ينسى مواقفه فى مساندة ودعم إنشاء وتأسيس تحالف الأحزاب المصرية وحرصه على تلبية أي دعوة توجه له.

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