استمرار حبس أم لاتهامها بقتل طفلتها ذات الـ3 سنوات بأوسيم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامها بخنق نجلتها وقتلها بأوسيم.



وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، عن تفاصيل خنق طفلة تدعى "ريتاج سلامة" تبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والدتها بمركز أوسيم، حيث اعترفت الأم بإرتكاب الواقعة



واعترفت الأم أمام النيابة، أنه مساء الواقعة، كان شقيقها الأكبر الذي يبلغ من العمر ١١ عامًا يلعب خارج المنزل، وكانت الطفلة برفقتها تلهو وتلعب في صالة الشفة وفجأة قامت بخنقها، وعقب ذلك أخذت الطفلة ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله اعتقادًا أن الطفلة نائمة، وفي صباح اليوم التالي أبلغت زوجها أنها خنقت الطفلة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، مما دفعها لخنق نجلتها.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع طفلة على يد والدتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة طفلة تعانى من مرض نفسي وتتلقى العلاج، وقامت بخنق طفلتها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات



