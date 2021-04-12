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الاستعلام عن شرط ملكية السيارة في مبادرة السيسي مبادرة احلال السيارات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:13 م
مبادرة احلال السيارات
مبادرة احلال السيارات
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الاستعلام عن شرط ملكية السيارة في مبادرة السيسي مبادرة احلال السيارات

مبادرة احلال السيارات الاستعلام عن شرط ملكية السيارة في مبادرة الرئسي عبد الفتاح السيسي، انطلقت مبادرة السيسي لإحلال المركبات القديمة والتاكسي والميكروباص والملاكي والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي، شرك أن تكون بإسم المالك منذ ثلاث سنوات حتى يتم مشاركة أكبر عدد ممكن من السيارات.

شرط ملكية السيارة في مبادرة احلال
- أن يتم تسجيل المستخدم بشكل صحيح على موقع المبادرة.
- يتم التواصل مع المستخدم حسب دوره من خلال رسالة نصية التي تحتوي على رقم الطلب.
- يجب على المستفيد استكمال باقي إجراءات الطلب من خلال الموقع الإلكتروني.

المستندات المطلوبة في إحلال السيارة
- بيان الدخل الشهري.
- عقد تمليك أو إيجار لمحل الإقامة.
- في حالة تقسيط السيارة يتم إرفاق مستند لمحل الإقامة .
- شهادة بيانات الخريد الصادرة من وحدة المرور التابع لها العميل، مباشرة قبل التوجه لساحة الخريد.
- صورة رخصة باسم المتقدم وتكون سارية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

مدة المرحلة الأولى ثلاث سنوات وتستهدف إحلال 250 ألف سيارة ميكروباص، أجرة، وملاكي، علاوة على تحويل حوالي 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وستنطلق المرحلة الأولى في 7 محافظات هم: البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، الاسكندرية، القليوبية، الجيزة، والقاهرة، كما خصصت الحكومة رقم ساخن من كل المحافظات للاستعلام عن المبادرة وهو 16733، وتشترط المبادرة مرور أكثر من عشرين عام على موديل السيارة حتى يتم الاستفادة من المبادرة، وأن تكون رخصة السيارة سارية باسم الشخص المتقدم حتى يستطيع الحصول على سيارة حديثة.

تقوم الحكومة باستلام وتحريك السيارة القديمة بواسطة وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وتحديد تخريد كل سيارة على حدة، كما أطلق البنك المركزي مبادرة تمويل ذلك المشروع بقيمة 15 مليار جنيه، وفائدة مقطوعة بنسبة 3%، وسيتم توفير تلك المبادرة في جميع البنوك، سيكون التقديم للمبادرة من خلال الموقع الالكتروني www.gogreenmasr.com، ويتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط من أصحاب السيارات، ثم يتم بعد ذلك التوجه لأحد البنوك لمعرفة قيمة التمويل والقسط ومدته.

الاستعلام عن شرط ملكية السيارة في مبادرة السيسي مبادرة احلال السيارات

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