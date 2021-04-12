وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوقع مرسوما بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل

وقع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الاثنين، مرسومًا يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه تم الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية والبرية.

وأضاف بري، أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة وإن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.