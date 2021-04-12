Advertisements

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوقع مرسوما بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:19 م
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية
وكالات
Advertisements

وقع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الاثنين، مرسومًا يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه تم الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية والبرية.

 

وأضاف بري، أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة وإن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

 

وفي سياق آخر، أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.

 

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.

أخبار تهمك

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 10 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة