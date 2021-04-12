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التأمينات: تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزي و"القومي للاتصالات" للتيسير على أصحاب المعاشات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي بدء سريان بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات عديدة للحصول علي جميع إستحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع وآمن.

وأشار رئيس الهيئة إلي أن هذا البروتوكول خطوة أولي من خطوات التطور الذي تسعي اليه والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها علي شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلي أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة إلي سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.

و في هذا السياق أشار عوض إلي أنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش علي محافظ إلكترونية بحيث يمكن لاي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول علي خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلي مكتب التامينات لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف من خلال المحفظة الالكترونية كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء أكان التحول إلي كروت الصرف "ميزه" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علي كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.

وعن كيفية التحول إلي الصرف بكروت ميزة، أوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي انه علي صاحب المعاش أو المستفيدين التوجه لأي بنك قريب إلي محل سكنه ويطلب كارت ميزه.

وفي حالة عدم وجود حساب جاري، يقوم بإخطار مكتب التأمينات برقم الكارت المطبوع ومن ثم يتم التحويل المعاش المستحق من الشهر التالي فورًا ويمكنه من خلال الكارت الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بما يضمن السهولة واليسر في عمليات الصرف والحصول علي كافة مزايا كارت ميزه.

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