مستشفى الكرنك الدولي.. وجهة السياحة العلاجية في الأقصر



في ضوء جولة وزيرة الصحة بمستشفى الكرنك الدولي، باعتبارها وجهة هامة لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، فإنها ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بالأقصر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مستشفى الكرنك الدولي الذي يعتبر وجهة السياحة العلاجية في الأقصر.



مستشفى الكرنك الدولي

يعتبر المستشفى وجهة هامة لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، حيث يبلغ عدد الأسْرة ١٦٦ سريرًا، وتهدف للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ولتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.



وتعد أكبر تجمع للغسيل الكلوي بسعة ٥٠ سريرًا، وتحتوي على (قسم طوارئ كامل، وجميع الاشاعات، وحدة كاملة للمناظير، ٣ بنك دم تجمعي، مبنى مدرسة تمريض ٤ أدوار لتغزية المستشفى وكل محافظات الصعيد بالتمريض المؤهل)، وقد تم تغيير اسم المستشفى من "الأقصر العام" إلى "الكرنك الدولي".



خدمات خاصة بالسياحة

وصممت الأجنحة الفندقية التي ستقدم الخدمات الطبية ضمن مبادرة "نرعاك في مصر" الخاصة بالسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موجهة بتصميم جداريات بالمبنى تعكس الوجه الحضاري للمحافظة بما يساهم في جذب السياحة العلاجية.



التأمين الصحي

وتقدم مستشفى الكرنك، الخدمات الطبية للمواطنين بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بالأقصر والتي تضم 4 مستشفيات هم (العديسات، حورس، إسنا المركزى، الكرنك الدولي)، و42 وحدة ومركز طبى من إجمالي7 مستشفيات و59 وحدة تشملها المنظومة بالأقصر.



وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، حيث زارت غرف المرضى، وغرف العمليات، والأجنحة الفندقية بالمبنى، لافتة إلى أنه يضم 62 سريرًا، و6 غرف عمليات، و4 أجنحة فندقية للسياحة للعلاجية.



ووصلت تكلفة المبنى الجديد الذي تم إنشاؤه بتكلفة 230 مليون جنيه.