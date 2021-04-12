العثور على جثة مجهولة بمركز ملوى فى المنيا

عثر أهالى مدينة ملوى التابعة أداريًا لمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، على جثة مجهولة لشخص بالطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" في ظروف غامضة.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية أمام حديثه 25 يناير الكائنة بالطريق الزراعي "القاهرة - أسوان".



انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة مجهولة الهوية فى العقد الثالث من العمربكامل ملابسة، وعلي الفور وجه مدير أمن المنيا، بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.



نيابة مركز بني مزار

وفى سياق منفصل، أمرت نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، برئاسة أسامة ربيع رئيس النيابة، بتجديد حبس رجب خلف طلبة حسن، 37 عامًا، سائق توك توك، متهم بقتل مريم موسى يعقوب، 27 عامًا، ربة منزل، وابنها كراس أكرم صديق، 3 سنوات، بسلاح أبيض "ساطور" بأحد شوارع مدينة بني مزار شمال المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.





وقال مصدر أمني: إن التحريات كشفت أن المتهم اعتاد توصيل المجني عليها وأسرتها إلى بني مزار، لوجود علاقات طيبة بين الأسرتين، انتهت بتقديم المجني عليها واجب العزاء لأسرة المتهم، وبعدها حدثت خلافات أدت إلى قطع العلاقات بين الطرفين، أعقبها وقوع الجريمة.



شهود العيان

وأوضح المصدر أن أحد شهود العيان في التحقيقات أكد أن المتهم طلب من المجني عليها تليفونها المحمول، فلما رفضت تعدى عليها وابنها بساطور بعدة ضربات على رأسهما، حتى فارقا الحياة.





وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن بالمنيا تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة حي شرق بمدينة بني مزار، والتي رصدت واقعة مقتل الأم وطفلها على يد سائق التوك توك.



أقوال أهالي المنطقة





واستدعت النيابة العامة عددًا من أهالي المنطقة التي شهدت الحادث، كما استدعت زوج المجني عليها، ويدعى " أ. ص." لسماع أقواله.





وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة بوقوع حادث قتل لسيدة وطفلها داخل المدينة.





وتبيّن أن المجني عليها تدعى "مريم"، في العقد الرابع من عمرها، وابنها "كاراس" في العقد الثاني من العمر، وأنهما قُتلا على يد سائق "توك توك"، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



نجاة ابنة الضحية



وقال مصدر أمني: إن ابنة الضحية طفلة عمرها حوالي 8 أعوام، كانت تستقل التوك توك، برفقة والدتها وشقيقها، إلا أنها استطاعت النجاة والهروب فور مشاهدتها لأمها وشقيقها الأصغر غارقين في دمائهما.





فيما قال روماني جورج حلفا، محامي المجني عليها: إن المتهم اعترف بجريمته في تحقيقات النيابة، ومثّلها في مسرح الأحداث.

