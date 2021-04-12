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سامح شكري يكشف تفاصيل اجتماع نظيره الروسي مع السيسي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا على أنه عقد معه جلسة مشاورات مغلقة، وأخرى موسعة مع الوفود.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم التطرق خلال اللقاءات إلى كافة أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون التي تربط بين البلدين.

وأضاف أنهم تبادلوا الآراء فيما يتعلق بدفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منوها بأنه وجه التحية للوزير الروسي لدعم لروسيا لانضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة الأورو أسيوية.

ولفت إلى أنهم تناولوا عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية دفع جهود السلام قدما، وإقامة الدولة الفلسطينة على حدود 67.

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الكلمات المفتاحية

مصر قضيه فلسطين روسيا السيسي

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