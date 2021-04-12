موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام بيرنلي فى الدورى الإنجليزي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة أمام فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم الموافق 18 إبريل فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 فى لقاء قوي ومنتظر يوم الأحد القادم.





وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز أمس على توتنهام هوتسبير بثلاث أهداف مقابل هدف فى لقاء شهد تألق لاعبي اليونايتد، بينما بيرنلي خسر أمام نيوكاسل يونايتد.





ويذكر أن مانشستر يونايتد فى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بينما بيرنلي فى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.



