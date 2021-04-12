سامح شكري يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه اتفق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على استمرار كل أطر التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الوزاري، ودون الوزاري.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه سوف يتم تحديد موعد عقد مشاورات "2+ 2" خلال الفترة المقبلة بين وزراء الخارجية والدفاع، مع الاستمرار في التنسيق الوثيق حول العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا.



