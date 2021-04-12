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سامح شكري يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن سد النهضة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه اتفق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على استمرار كل أطر التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الوزاري، ودون الوزاري.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه سوف يتم تحديد موعد عقد مشاورات "2+2" خلال الفترة المقبلة بين وزراء الخارجية والدفاع، مع الاستمرار في التنسيق الوثيق حول العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا.

ولفت إلى أن جزء كبير من الحديث اليوم مع نظيره الروسي كان حول سد النهضة والمفاوضات التي عقدت مؤخرا في كينشاسا، معقبا: "وجدت من الوزير تفهم لاهمية القضية لمصر وشعبها، واستعداد لاستمرار التنسيق معنا في إطار التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، وينزع فتيل الأزمة".

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