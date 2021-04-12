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كتب الفراعنة فى عالم الآخرة أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
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صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي ، فى سلسلة مصريات كتاب بعنوان "كتب الفراعنة فى عالم الآخرة" تأليف إريك هورنونج، ترجمة د. محمود ماهر طه.




يتناول هذا الكتاب عرضا شاملا لأهم الكتب المرشدة للمتوفى فى رحلته الأبدية بعد أن يترك الدنيا للعالم الآخر، وللاستفادة من هذه الكتب قام المصرى القديم بتسجيلها على جدران الأهرام والمقابر وجوانب التوابيت وصفحات البردى لتكون فى متناول يديه من كل سفره الخالد فى رحلة الآخرة وهى شاهدة على نبوغ قدماء المصريين فى علوم الفلك والكون بما فيه من سماوات وعالم سفلى.



وقد ظلت مناظر ونصوص هذه الكتب المنقوشة على جدران المقابر الموجودة بوجه خاص فى وادى الملوك بالأقصر غامضة وبها كثير من الألغاز، حتى انبرى لها عدد من كبار علماء المصريات بداية من القرن التاسع عشر حتى الآن لحل شفرتها، وكان للعالم الشهير إريك هورنونج مؤلف الكتاب الفضل الأكبر فى ذلك حيث كرس سنوات حياته فى الأبحاث العلمية الخاصة بهذه الموضوعات.

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