اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

حسم اتحاد الكرة موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في سهرة رمضانية ممتعة".





وأكمل: "الطاقم التحكيمي سيكون مصري، لجنة الحكام لها الحق أن تختار، من الوارد يكون في تكثيف للكاميرات".





وتابع: "القمة ستكون مراقبة دولية، وتجربة أن نعود للحكم المصري ستكون مؤثرة وفارقة في اعادة التحكيم المصري لمكانته الطبيعية".



