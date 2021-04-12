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اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:31 م
الفجر الرياضي
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حسم اتحاد الكرة موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.
وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في سهرة رمضانية ممتعة".
وأكمل: "الطاقم التحكيمي سيكون مصري، لجنة الحكام لها الحق أن تختار، من الوارد يكون في تكثيف للكاميرات".
وتابع: "القمة ستكون مراقبة دولية، وتجربة أن نعود للحكم المصري ستكون مؤثرة وفارقة في اعادة التحكيم المصري لمكانته الطبيعية".
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