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اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:31 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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حسم اتحاد الكرة موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في سهرة رمضانية ممتعة".

وأكمل: "الطاقم التحكيمي سيكون مصري، لجنة الحكام لها الحق أن تختار، من الوارد يكون في تكثيف للكاميرات".

وتابع: "القمة ستكون مراقبة دولية، وتجربة أن نعود للحكم المصري ستكون مؤثرة وفارقة في اعادة التحكيم المصري لمكانته الطبيعية".

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