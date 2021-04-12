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مؤسس "أمهات مصر" تهنيء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة لجميع العلماء المصريين الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، وجوائز مجلس أكاديمية البحث العلمي وهي جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالعلماء المصريين وتقديرهم وتضع البحث العلمي في أولي أولوياتها، لافته إلي التطوير والتقدم الملحوظ في مستوي المؤسسات التعليمية وبناء وإنشاء الجامعات الجديدة التي تخلق تنافس محلي ودولي علي المدي القريب، الأمر الذي ينعكس علي مكانة وتقدم مصر في التصنيفات العالمية.

ودعت عبير، أولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية لتعريف أبنائهم بمثل هذه الجوائز حتي تشجعهم علي التفوق والتميز مهما كانت الظروف المحيطة، من أجل خلق جيل قادر وواعي في المستقبل يخدم بلده في كافة المجالات.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن ظهر أمس، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، وجوائز مجلس الأكاديمية "جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة"، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

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