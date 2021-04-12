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8 معلومات عن المادة الجديدة «المهارات المهنية» في الصف الرابع الابتدائي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مادة جديدة «المهارات المهنية» وهى المادة الجديدة فى الصف الرابع الابتدائي، وسوف يتم تدريسها بداية من العام المقبل فى هذا السياق ترصد «الفجر» أبرز المعلومات عنها.

-منهج المهارات المهنية هو منهج متعدد التخصصات يبدأ تدريسه في الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي المقبل 20212022.
- يهدف إلي تنمية بصفة عامة إلي تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدي الطلاب.
- قائم علي مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تجمع بين المجالات المختلفة، الصناعي، الزراعي، التجاري والفندقي، والاقتصاد المنزلي، هذا فضلا عن المجالات الفنية المختلفة وهي التربية الفنية والموسيقي والدراما والاعلام التربوي.

- المنهج يقدم عددا من الأنشطة التربوية ذات الأبعاد التطبيقية التي تحفز الطلاب علي التفاعل والمشاركة وتضمن اكتساب المتعلمين للمهارات والقيم فضلا عن المعارف.
-يركز علي المهارات الأساسية لبناء الثقة والكفاءة الذاتية ومهارات القيادة والتواصل والتفكير والعمل في فريق والثقة بالنفس وإدراك الذات وتحمل المخاطر وحل المشكلات والابتكار والابداع، وذلك في تتابع يتفق مع خصائص المتعلم.

- يعتمد علي إجراء المشروعات والعمل الجماعي واستخدام مصادر المعرفة المختلفة.
- يراعي استخدام استراتيجيات التدريس وأدوات التقييم التي تضمن اكتساب المهارات والقيم إلي جانب المعارف ذات العلاقة.
-يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة المحلية للمتعلم.

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